Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото Квитко позирует в рваных джинсах и топике. Красотка дополнила образ очками, а на плече можно заметить сумочку. Анастасия в таком виде гуляла по городу, выставив бюст вперед. Модель оставила волосы распущенными и совсем не стеснялась показать аппетитные формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Шикарная", "Красивое фото", "Великие поклонники физиков", "Какая чудесная женщина, ты моя любовь", "Вы - олицетворение чувственности!", "Какое безумие красивой, красивой, уникальной женщины, самой лучшей", "Просто потрясающая дама", "Красиво и чудесно", "Спорим, ты не заплатила", "Какой, по-вашему, размер ее бюстгальтера", "моя богиня", "Большой топ тяжелый. Должно быть трудно ходить, не упав. Тоже не плохо".

Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко показала достоинства во всей красе.

Девушка позировала в спортивном костюме, что делает крайне редко. В ярко-голубых лосинах, короткой серой маечке и с распущенными волосами она не оставила никого равнодушными.

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