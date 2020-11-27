Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на радость фанатов
На фото Квитко позирует в рваных джинсах и топике. Красотка дополнила образ очками, а на плече можно заметить сумочку. Анастасия в таком виде гуляла по городу, выставив бюст вперед. Модель оставила волосы распущенными и совсем не стеснялась показать аппетитные формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
"Шикарная", "Красивое фото", "Великие поклонники физиков", "Какая чудесная женщина, ты моя любовь", "Вы - олицетворение чувственности!", "Какое безумие красивой, красивой, уникальной женщины, самой лучшей", "Просто потрясающая дама", "Красиво и чудесно", "Спорим, ты не заплатила", "Какой, по-вашему, размер ее бюстгальтера", "моя богиня", "Большой топ тяжелый. Должно быть трудно ходить, не упав. Тоже не плохо".
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Девушка позировала в спортивном костюме, что делает крайне редко. В ярко-голубых лосинах, короткой серой маечке и с распущенными волосами она не оставила никого равнодушными.
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