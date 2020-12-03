Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, едва не вывалила аппетитный бюст из слишком смелого декольте

Известная соблазнительница давно покорила пользователей сети своими большими объемами в самых откровенных нарядах, передает Politeka.net. Фотографии красотки разлетаются по интернету и набирают множество приятных отзывов.

В этот раз в одной из фан-групп появился снимок модели в обтягивающем платье с внушительным декольте. Модель надела джинсовый наряд, прекрасно выделявший все ее достоинства.

В частности, ткань подчеркнула выразительную пятую точку. Из смелого декольте выставилась большая грудь красотки, но ее это совершенно не смущало.

Тонкие бретельки наряда, казалось, сейчас оборвутся от тяжести груди.

Модель завершила образ маленькой сумочкой и длинными распущенными волосами.

За два часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев, в основном, в виде смайликов.

"Прекрасная Анастасия", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко надела купальник с большим вырезом чуть ли не до пупка. Из огромного декольте показались большие груди знаменитости. Бюст едва ли сдерживала ткань.

Также крой купального наряда был таким, что получилось рассмотреть бедра знаменитости.

Различные украшения завершили образ Насти.

Напомним, Анастасия Квитко позировала в топе и штанах. Красотка лежала на диване и хвасталась пышным бюстом, который прямо выпирал из задранного наряда. Образ модель дополнила легким макияжем. Звезда не стеснялась показывать свою красоту, а также цветы, которые можно заметить на фоне.

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