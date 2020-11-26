Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на отдыхе

На фото Квитко позирует в голубом бикини. Звезда дополнила образ стильными очками, а волосы собрала в хвост. Красотка лежала на шезлонге, устроившись на животике. Анастасия без стыда хвасталась румяными "булочками", которые пеклись на солнышке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"У вас есть имя этой красивой девушки?", "Прекрасная драгоценная любовь моя", "Ты самая красивая единственная", "Я так сильно тебя люблю", "Ты прекрасно выглядишь, я люблю твой купальник", "Посмотрите на все это прекрасное", "Вау какой восторг", "Атомная красота", "Очень красивый вид малышка", "Вау вау ошейники", "Удивительно, мило и очень мило", "Вау, любовь моя, моя фантастическая принцесса", "Привет красивые из Мексики, огни зрелищные и чудесные".

Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко впечатлила размерами форм в леопардовом бикини.

Как можно заметить на фото, выглядит знаменитость отлично, а ее формы с трудом можно прикрыть тканью. Верхняя часть бикини, к примеру, попросту соскользнула с бюста девушки и показала много лишнего.

Напомним, разгоряченная русская Кардашьян распахнула наряд, ослепив шестым размером бюста

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян запихнула бюст шестого размера в слишком тесный лифчик

Также Politeka сообщала, что русская Кардашьян без лифчика пошалила на улице, в глаза смотреть невозможно



