Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, похвасталась идеальным отдыхом

На фото Анастасия позировала в белом бикини, которое оказалось мокрым. Квитко лежала на в море, развернувшись спиной к камере. Модель без стыда показывала мокрые ягодицы, которые блестели на солнышке. Красотка закрыла глаза от удовольствия, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Привет, любовь моя, я люблю тебя", "Идеальная форма и фитнес", "Абсолютно великолепно", "Прекрасная принцесса", "Горячее песка", "Ты супер хороша в этом бикини", "Вкусный тортик, я так люблю тебя, любовь моя", "Самая красивая", "Эта красота ?? Ты самая красивая из всех, ты очень красивая", "Какой красивый цвет мой", "Вы великолепное шоу, созерцая это красочное и красивое тело", "Доброе утро, божественное существо", "Ты очень огненная", "О боже, вау, ты очень-очень красивая и очень-очень сексуальная, моя любовь".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко в вязаной сеточке показала все, чем гордится.

После того как Квитко заметил один из фотографов, к ней пришла большая известность.

"Супербрюнетка" демонстрирует пышные объемы в своем Инстаграм, а снимки быстро разлетаются по сети.

Напомним, мокрые прелести русской Кардашьян выскользнули из слишком тесного бикини

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