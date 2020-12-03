Красотка превзошла сама себя

Популярная модель российского происхождения Анастасия Квитко, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила объемами в крохотном белье

Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость решила поделиться у себя в Instagram.

Так, знаменитость позирует в одном мини-бикини, демонстрируя главную гордость «во всей красе». Однако, как можно заметить, Квитко это не слишком, поскольку знаменитость активно «заигрывает» в кадр. Дополнить образ знаменитая красотка решила большими кожаными ботфортами.

Поклонников знаменитость решила избавить от возможности что-либо сказать – фотографию Квитко выбросила у себя в карусели Stories.

В самом посте российская модель напомнила, что у нее есть скидка на «эксклюзивный» контент.

Как мы рассказывали до этого, российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, едва не вывалила аппетитный бюст из слишком смелого декольте.

Известная соблазнительница давно покорила пользователей сети своими большими объемами в самых откровенных нарядах. Фотографии красотки разлетаются по интернету и набирают множество приятных отзывов.

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