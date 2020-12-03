Популярна голлівудська актриса Анджеліна Джолі та її колишній чоловік Бред Пітт не один рік підкорювали серця жителів Голлівуду

Тож Politeka вирішила нагадати, як це було.

Так, актриса спочатку відносин виглядала магічно і підкорювала серця мільйонів чоловіків, тому заяву про відносини з Піттом засмутили її «армію» обожнювачів. Самі стосунки пари почалися зі зйомок фільму «Містер і Місіс Сміт», які продовжилися після закінчення процесу. Через неї Пітту довелося розлучитися зі своєю тодішньою коханою – Дженніфер Еністон. Тільки сам цей факт "розколов" Голлівуд.

Тому символічно, що роман пари закінчився таким же скандалом: перші чутки почали ходити ще у 2009 році. Причиною називалося різне: від надмірного роздратування Джолі до того, що Пітт нібито «сходив наліво» у 2007 році під час Каннського кінофестивалю.

На цей час тривають суперечки щодо винуватців розлучення, проте тривала судова тяганина говорить про те, що пара ще не до кінця розставила крапки над «і».

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