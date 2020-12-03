Популярная голливудская актриса Анджелина Джоли и ее бывший супруг Брэд Питт не один год покоряли сердца жителей Голливуда

Поэтому Politeka решила напомнить, как это было.

Так, актриса вначале отношений выглядела магически и покоряла сердца миллионов мужчин, поэтому заявление об отношениях с Питтом расстроили ее «армию» обожателей. Сами отношения пары начались со съемок фильма «Мистер и Миссис Смит», которые продолжились после окончания процесса. Из-за нее Питту пришлось расстаться со своей тогдашней возлюбленной – Дженнифер Энистон. Только сам этот факт «расколол» Голливуд.

Поэтому символично, что роман пары закончился таким же скандалом: первые слухи начали ходить еще в 2009 году. Причиной называлось разное: от чрезмерного раздражения Джоли до того, что Питт якобы «сходил налево» в 2007 году во время Каннского кинофестиваля.

На данный момент продолжаются споры относительно виновников развода, однако затянувшаяся судебная волокита говорит о том, что пара еще не до конца расставила точки над «і».

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