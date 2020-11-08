Голливудская актриса Анджелина Джоли свела с ума видом в прозрачном платье
Как пишет Politeka.net, на одной из страничек в Инстаграм появилось архивное фото с молодой и дерзкой Джоли.
Как известно, в начале своей карьеры актриса без лишней скромности принимала участие в откровенных фотосессиях. Она снималась в нижнем белье и пикантных нарядах, а также не упускала момент сняться голой. Например, в фильме «Джиа», где Джоли сыграла наркозависимую модель, она полностью разделась и показала себя во всей красе.
На опубликованном снимке Джоли сидела на диванчике в полностью прозрачном платье. Она смотрела в сторону и игриво улыбалась. На голове у актрисы красовалась короткая стрижка. Бюст звезды тонкая сеточка платья совершенно не прикрывала, поэтому поклонники смогли в деталях рассмотреть аппетитную грудь красотки.
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Особого шарму фото придала вышивка на платье, которая, казалось, украсила нежную молодую кожу актрисы.
Как известно, сегодня Джоли кардинально сменила имидж. Она больше не принимает участие в скандальных эпатажных фотосессиях, а полностью сконцентрировалась на воспитании шестерых детей. Актриса предпочитает скромные наряды и черный цвет. Кроме этого, Джоли сильно похудела и перестала казаться мужчинам соблазнительной.
Напомним, что дерзкая Анджелина Джоли избавилась от белья и слилась с дикой природой: черная пантера.
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли без лишней скромности посветила бюстом в развратном платье: сладкая конфетка.
Также Politeka писала, что вульгарная Анджелина Джоли в прозрачной майке вывалила свои прелести напоказ: «Как вам не стыдно».