Голливудская актриса Анджелина Джоли свела с ума видом в прозрачном платье

Как пишет Politeka.net, на одной из страничек в Инстаграм появилось архивное фото с молодой и дерзкой Джоли.

Как известно, в начале своей карьеры актриса без лишней скромности принимала участие в откровенных фотосессиях. Она снималась в нижнем белье и пикантных нарядах, а также не упускала момент сняться голой. Например, в фильме «Джиа», где Джоли сыграла наркозависимую модель, она полностью разделась и показала себя во всей красе.

На опубликованном снимке Джоли сидела на диванчике в полностью прозрачном платье. Она смотрела в сторону и игриво улыбалась. На голове у актрисы красовалась короткая стрижка. Бюст звезды тонкая сеточка платья совершенно не прикрывала, поэтому поклонники смогли в деталях рассмотреть аппетитную грудь красотки.

Особого шарму фото придала вышивка на платье, которая, казалось, украсила нежную молодую кожу актрисы.

Как известно, сегодня Джоли кардинально сменила имидж. Она больше не принимает участие в скандальных эпатажных фотосессиях, а полностью сконцентрировалась на воспитании шестерых детей. Актриса предпочитает скромные наряды и черный цвет. Кроме этого, Джоли сильно похудела и перестала казаться мужчинам соблазнительной.

Напомним, что дерзкая Анджелина Джоли избавилась от белья и слилась с дикой природой: черная пантера.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли без лишней скромности посветила бюстом в развратном платье: сладкая конфетка.

Также Politeka писала, что вульгарная Анджелина Джоли в прозрачной майке вывалила свои прелести напоказ: «Как вам не стыдно».