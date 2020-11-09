Голливудская актриса Анджелина Джоли очаровала пикантным поведением на пляже

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек актрисы появилось архивное фото, на котором еще молодая Джоли забавляется на пляже.

Красотка была одета в легкое черное платье, под которое она не стала надевать нижнее белье. Джоли счастливо смеялась, высоко задирая платьице, чтобы не намочить его. Она наклонилась вперед, едва не выпустив свой большой бюст. Стоит отметить, что фото выглядело невероятно соблазнительно. Хищная красота Джоли свела с ума ее поклонников. Она выглядела, как дикая роза.

Как известно, ранее Анджелина Джоли часто принимала участие в пикантных фотосессиях. В старых архивах много ее снимков в прозрачных нарядах, нижнем белье и совершенно без одежды. В фильме «Джиа» актриса и вовсе снялась полностью обнаженной.

Сегодня актриса избегает подобных съемок. Она выбирает все более спокойные роли. Складывается впечатление, что в ее жизни больше нет места безумным поступкам. Сейчас звезда полностью сосредоточена на воспитании шестерых детей и разбирательстве с экс-мужем Брэдом Питтом.

Ранее мы писали, что Джоли спустила платьице, заинтриговав хищным взглядом. Красотка сидела на стуле и смотрела в камеру.

Напомним, что неукротимая Анджелина Джоли в смелом боди задрала ножки, заставив мужчин кричать от восторга: «Ням!».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Анджелина Джоли выставила напоказ сочный бюст, обтянутый прозрачной сеткой: королева эпатажа.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли без лишней скромности посветила бюстом в развратном платье: сладкая конфетка.