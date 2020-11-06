Известная голливудская актриса Анджелина Джоли покорила соблазнительной позой и пикантным нарядом
Как передает Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страниц звезды в Инстаграм появился архивный снимок, на котором еще молодая Джоли предстала в весьма пикантном виде.
Актриса надела очень откровенное платье бежевого цвета. Платье едва сумело прикрыть грудь Анджелины, а спина и вовсе осталась голой. В добавок к наряду, Джоли вульгарно разлеглась на диванчике, закинув ноги.
Поклонники смогли рассмотреть на фото соблазнительные изгибы фигуры, пышный бюст звезды и ее мягкую кожу. Шарму образа добавили распущенные волосы и фирменный взгляд актрисы. Фанаты сравнили звезду со сладкой конфеткой.
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Стоит отметить, что раньше Джоли с удовольствием принимала участие в откровенных фотосессиях. Более того, она много раз снималась обнаженной в фильмах. Например, в фильме «Джиа» актриса позирует полностью голой и не стесняется этого.
Сейчас же Джоли совершенно другой человек. В ее жизни больше нет места безумным поступкам. Вместо этого, она уделяет внимание воспитанию шестерых детей и судебным тяжбам с экс-мужем, актером Брэдом Питтом.
Ранее мы писали, что Анджелина Джоли приспустила платье и подразнила дерзким взглядом. Актриса устроила смелую фотосессию на стуле.
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