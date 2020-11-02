Популярная актриса Анджелина Джоли соблазнила длинными стройными ножками

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц голливудской звезды появилось архивное фото, на котором красотка предстала в весьма соблазнительном виде. Джоли была одета в черное боди. Ее ножки ничего не прикрывало, поэтому она выставила их на всеобщее обозрение.

Анджелина уселась в кресло, подогнув одну ногу под себя. Ее мягкая блестящая кожа свела с ума поклонников. За день они оставили под постом массу приятных отзывов.

«Вы просто потрясающе красивы!», «Самая вечнозеленая, красивая, великая, великолепная, возлюбленная королева», «Я люблю ее», «Восторг», «Это любовь», «Ням!», «Слишком соблазнительно», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что раньше Джоли с удовольствием принимала участие в откровенных фотосессиях. Актриса снималась не только в белье и откровенных платьях, но также голой. Например, в фильме «Джиа», где Джоли сыграла главную роль, она полностью разделась.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли похвасталась формами в откровенном платье. В сети появился архивный снимок с одного из мероприятий, куда Джоли пришла в соблазнительном платье с голой спиной. Серебристое платье с глубоким вырезом сильно сдавило пышную грудь актрисы.

Напомним, что неукротимая Анджелина Джоли сбросила одежду, вскружив голову мокрой нежной кожей: мечта миллионов.

Как сообщала Politeka, дерзкая Анджелина Джоли избавилась от белья и слилась с дикой природой: черная пантера.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в шелковом халатике заворожила торчащим бюстом: Питту можно только позавидовать.