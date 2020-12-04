Відома балерина Анастасія Волочкова, яка щойно повернулась з відпочинку на Мальдівах, вже почала пригадувати теплі дні відпустки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Волочкової у соцмережі.
Так, російська балерина запостила фотографію, на якій вона позує спиною у воді. При цьому на Волочковій доволі відкритий купальник з плавками-стрінгами, тож можна розгледіти усі "принади" жінки.
"Згадуючи тепло і красу... Доброго всім вечора", - написала вона.
Кейт Міддлтон вирішила "посунути" Маркл і Гаррі, деталі переполоху в палаці: "Раз і назавжди..."
Рідкісне фото молодої Анджеліни Джолі злили в мережу, як виглядала зірка: "Вона в будь-якому віці..."
По 8 тисяч гривень допомоги роздадуть українцям, плату за оренду скасують: "Гроші можуть отримати навіть ті, хто..."
Трагедія розділила життя Євгена Кошового з "Квартал 95" на до і після: "Ми навіть не встигли поговорити..."
Також балерина вказала геолокацію, де було зроблено фото - Мальдіви.
Слід зазначити, що для своїх позувань Волочкова майже завжди обирає "балетні" пози та не втрачає можливості продемонструвати гарну розтяжку та граційні рухи. Це фото не стало винятком - балерина красиво склала руки вгорі.
Після великої кількості негативних коментарів знаменитисть вирішила позбавати фоловерів можливості щось писати під фото, однак ця світлина, здається, припала людям до душі - вона зібрала понад три тисячі лайків всього за 40 хвилин.
Раніше повідомлялось, що Анастасія опублікувала фото, на якому вона позує в червоній сукні і без білизни. Образ балерина доповнила туфлями на високих підборах. Зірка стояла в профіль і засвітила свій бюст. Але Волочкову це зовсім не бентежило і вона хвалилася своїм свіжим образом.
Нагадаємо, Анастасія Волочкова не стрималася і виконала свій коронний номер.
А ще Politeka писала, що засмагла Волочкова в прозорому вбранні спокусила апетитними формами.
Також Politeka повідомляла, що фатальна Волочкова показала своє безсоромність в прозорій сіточці.