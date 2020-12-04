Відома балерина Анастасія Волочкова, яка щойно повернулась з відпочинку на Мальдівах, вже почала пригадувати теплі дні відпустки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Волочкової у соцмережі.

Так, російська балерина запостила фотографію, на якій вона позує спиною у воді. При цьому на Волочковій доволі відкритий купальник з плавками-стрінгами, тож можна розгледіти усі "принади" жінки.

"Згадуючи тепло і красу... Доброго всім вечора", - написала вона.

Також балерина вказала геолокацію, де було зроблено фото - Мальдіви.

Слід зазначити, що для своїх позувань Волочкова майже завжди обирає "балетні" пози та не втрачає можливості продемонструвати гарну розтяжку та граційні рухи. Це фото не стало винятком - балерина красиво склала руки вгорі.

Після великої кількості негативних коментарів знаменитисть вирішила позбавати фоловерів можливості щось писати під фото, однак ця світлина, здається, припала людям до душі - вона зібрала понад три тисячі лайків всього за 40 хвилин.

Раніше повідомлялось, що Анастасія опублікувала фото, на якому вона позує в червоній сукні і без білизни. Образ балерина доповнила туфлями на високих підборах. Зірка стояла в профіль і засвітила свій бюст. Але Волочкову це зовсім не бентежило і вона хвалилася своїм свіжим образом.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова не стрималася і виконала свій коронний номер.

А ще Politeka писала, що засмагла Волочкова в прозорому вбранні спокусила апетитними формами.

Також Politeka повідомляла, що фатальна Волочкова показала своє безсоромність в прозорій сіточці.