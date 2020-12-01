Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила поклонников выходкой во время отдыха

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

«В первый зимний день вспоминаю тепло прекрасного отдыха», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Волочкова позирует в прозрачном наряде посреди океана. При этом знаменитость традиционного лишила поклонников что-либо говорить у себя на странице.

Балерина прикрыла комментарии после того, как люди начали обвинять ее в двуличии из-за снимков откровенного характера, которые чередовались с фотографией из храмов.

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На кадрах Анастасия позирует светлом бикини, стоя в океане. Красотка похвасталась своей фигурой и рассказала о своем отдыхе с любовником. Образ Волочкова дополнила стильными очками. На втором кадре балерина показала, как умеет плавать в шпагате.

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