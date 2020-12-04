Известная балерина Анастасия Волочкова, которая только недавно вернулась с отдыха на Мальдивах, уже начала вспоминать теплые дни отпуска

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Волочковой в соцсети.

Так, российская балерина запостила фотографию, на которой она позирует спиной к камере в воде. При этом на Волочковой довольно открытый купальник с плавками-стрингами, поэтому можно разглядеть все "прелести" женщины.

"Вспоминая тепло и красоту... Доброго всем вечера", - написала она.

Также балерина указала геолокацию, где было сделано фото - Мальдивы.

Следует отметить, что для своих позирований Волочкова почти всегда выбирает "балетные" позы и не теряет возможности продемонстрировать хорошую растяжку и грациозные движения. Это фото не стало исключением - балерина красиво сложила руки вверху.

После большого количества негативных комментариев знаменитость решила лишать фолловеров возможности что-то писать под фото, однако эта фотография, кажется, пришлась людям по душе - она собрала более трех тысяч лайков всего за 40 минут.

Ранее сообщалось, что Анастасия опубликовала фото, на котором она позирует в красном платье и без белья. Образ балерина дополнила туфлями на высоком каблуке. Звезда стояла в профиль и засветила свой бюст. Но Волочкову это совсем не смущало и она хвасталась своим свежим образом.

Напомним, Анастасия Волочкова не сдержалась и исполнила свой коронный номер.

А еще Politeka писала, загоревшая Волочкова в прозрачном наряде соблазнила аппетитными формами.

Также Politeka сообщала, что роковая Волочкова показала свое бесстыдство в прозрачной сеточке.