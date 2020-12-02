Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз решила эпатировать публику, посветив на камеру своими телесами в прозрачном наряде

Не так давно знаменитость вернулась в Россию после отдыха на Мальдивах. Сама балерина особо тщательно подчеркивала, что отдыхала не одна, а со своим загадочным ухажером, которого никто до сих пор не видел, ведь Волочкова предпочитает не раскрывать его личность. Как пишет Politeka.net, теперь балерина продолжает делиться кадрами с отдыха в своем Инстаграм, а в сети обсуждают ее новую выходку.

Так, на последнем фото 44-летняя балерина показала себя в море в эпатажном наряде. На ней прозрачное черное платье с блестками, под которое звезда решила не надевать ни лифчик, ни трусы. В таком виде Волочкова стоит посреди воды, гордо подперев бока руками. Примечательно, что она не впервые демонстрирует свою фигуру без белья. К этому времени подобные фото стали ее коронным номером.

Стоит отметить, что интернет-пользователи бурно отреагировали на фото балерины.

«Насос запланировал еще неделю втирать, что еще на Мальдивах. Но Проша сдал с потрохами. Вот и постит Насос невпопад.)))», «Да что ж ты уже тестом своим замучила уже всех, одень уже лифчик», «и труханы», «Ух ты мы вышли из бухты», «Ее вообще медленно отпускает», - пишут люди.

Напомним, роковая Волочкова показала свое бесстыдство в прозрачной сеточке: "Образ, созданный для...".

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