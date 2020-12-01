Балерина Анастасия Волочкова, а именно ее дерзкое поведение и нелепый наряд, снова стали объектом горячих обсуждений

Как передает Politeka.net, в Сети вспомнили старый клип Волочковой, в котором она сыграла продавщицу продуктового магазина Зинаиду, кадры опубликованы в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Простоковатая и пошлая Зинаида в синем мини-платье с белым передником встала за прилавок и свела с ума местных жителей. На спине у балерины красовалось тату из колоколов, а наряд был настолько коротким, что когда та раздвинула ноги на мотоцикле, выглянули кружевные трусы. В общем Анастасию, видимо, съемки в этом клипе ничуть не смутили, чего не скажешь о публике.

"зинаида, ждем новый хит «на дне»👻 #волочкова #анастасияволочкова", - подписаны кадры.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: Волочковой, стоит отметить, хоршенько досталось.

"сляпано на колене, как и всё, в чем участвует зина😉"

"Как же это пошло! Кольца, татуаж, блонд жуткий! Теперь ещё трусы торчат!"

"Слушайте, ну, зина очень органично вписывается в такую обстановку. Лучше, чем в особняк, театральный зал или мальдивы"

"Как неистово, наверное, крестятся Керимов, Керри, Аришин папа и иже с ними!!"

"Какой позор для матери" - "да никакого позора... Что воспитала, то получила.. для балета позор, да"

"Ну и трусы😵🤦‍♂️"

"стыдобище такими трусами светить😠"

"Тошнит смотреть 🙈"

"Ужас какой. Немецкая порнуха.(категория "зрелые")"

"а "колокола " на спине 🤧🤧🤧размытая, полинявшая "татуха"... жесть.. о трусах вообще слов нет.. тряпье линялое"

Напомним, Волочкова в бикини показала, как изменилось ее тело на отдыхе с любовником.

А еще Politeka писала, что Волочкова в мини-бикини прикрыла ластами обвисшие формы.

Также Politeka сообщала, что Волочкова с блестками на пикантных местах растянулась в шпагате с ластами.