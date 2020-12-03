Російська телеведуча Настя Івлєєва з проекту "Орел і Решка" вразила самокритичними словами на зйомках

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість вирішила опублікувати у себе в Instagram.

"Ну і пики", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Івлєєва позує поруч з двома чоловіками зі знімальної команди. Всі вони виглядають досить сумно, через що шанувальники прийшли в невелике замішання.

"Чого сумна», «нереальна", " ой, чому ти така красива в будь-якому стані?", "я теж іноді так на команду дивлюся", "відмінні обличчя", «а до цього краще хіба були??«,» втомлені пики«,» Настя хоч і втомлена, але шалено красива🔥 😍«,» особливо твоя", - пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала себе в дивному образі.

На фото Івлєєва позує у футболці, посміхаючись і задерши руку вгору. Волосся у Насті було розпущеним, а голову для кадру зірка трохи підняла. Поруч можна побачити малюнок-карикатуру на знімок телеведучої. Він був досить смішним, з дивним носом і лініями- "волоссям" з підборіддя.

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