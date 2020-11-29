Известная российская телеведущая и блогерша Настя Ивлеева призналась, что мечтает о темных волосах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Ивлеевой в соцсети.

Так, в аккаунте популярной блогерши появилась фотография, где она в парике черного цвета. Девушка призналась, что образ пришелся ей по душе, и теперь она действительно хочет покраситься. Также Ивлеева отметила, что хочет именно длинные волосы. Однако пока что она не определилась, как именно воплощать свое желание - наращивать волосы, отращивать собственные, либо же использовать парик.

"Все, я хочу черные и длинные волосы. Отращивать/наращивать/парик?!

Что выбрать?! Аххахахаха", - написала Ивлеева.

В комментариях фолловеры Ивлеевой высказали свое мнение по поводу того, что ей лучше сделать с волосами. Также блогершу сравнили с Дуа Липой, которая недавно тоже сменила прическу.

"Парик", "Затонируй", "Брить наголо", "Наращивать! Черные!", "А почему такая грустная на фото?", "То чувство, когда Дуа Липа перекрасилась, и пошли шутки насчет тебя, но я в это не верила... Теперь верю. Ну зачем)) Тем более, черный возраста прибавляет", "Наращивать", "С черными волосами похожа на Серябкину", - пишут в комментариях.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" в мини-бикини показала, как соблазняет Элджея на яхте.

Также Politeka писала, что Ивлеева из "Орла и решки" задрала кожаный плащ, поразив озорным видом.

А еще Politeka сообщала, что отчаянная Ивлеева рассказала про свои пьянки и загулы на "Орле и Решке", кадры из закулисья.