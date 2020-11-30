Популярный блогер и ведущая программы "Орел и Решка" Настя Ивлеева показала, где проводит время с подругой

Звезда ведет новый сезон "Решки" со своей подругой, Юлией Коваль, передает Politeka.net. Ивлеева решила показать поклонникам кадры, где сейчас проводит время со второй ведущей.

На кадрах Настя и Юлия немного подурачились на камеру. Обе выглядели счастливо, улыбаясь в камеру.

Ивлеева была в плаще и шарфе, а ее подружка в красном свитере и джинсах. Автор поста написала, что сейчас она вместе со второй ведущей находятся в Боснии и Герцеговине.

Настя рассказала о питании вместе с Юлией. Оказывается, обе ели острое, от которого "горели".

"Это мы в Боснии и Герцеговине! Примечательно то, что питались мы почти одним острым куриным паштетом и быстрорастворимой лапшой, добавляя и без того в острый соус, тонны столовых ложек табаско. Я не знаю почему так и почему именно там нам очень хотелось так питаться, но горели мы после этого как кукла на Масленицу - ярым пламенем острого возмездия🔥🌶‼️... если вы понимаете, о чем я ахаххахахахах в целом, было балдежно! И почему-то весь уик-энд хотелось слушать рождественские песни и то входить в депрессию, то выходить из нее😂😂😂", - написала Ивлеева.

За час пост собрал почти 90 тысяч лайков и много комментариев.

"Мне кажется, что этот сезон вы с Коваль будете всю жизнь потом вспоминать 😄", "Какие же вы классные😍🔥", "Просто красотки❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Зато наелись острого на год вперед😏", " Этот сезон просто пушка бомба 💥 Я не понимаю за что гнали все на Коваль 😐...", - написали пользователи сети.



Напомним, что Настя Ивлеева кардинально поменяла внешность: "Все когда-то заканчивается...".

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