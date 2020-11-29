Российская телеведущая из шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева восхитила точеной фигурой в маленьком топе

Как передает Politeka, снимком красотка решила поделиться у себя на странице в Instagram.

«Я спать», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что Ивлеева также поставила геометку «Хлебзавод». На снимке звезда позирует в маленьком топе и приспущенных штанах, благодаря чему в кадр попали микро-трусики знаменитости.

«Нереальная», «иди спи спокойно», «Хлебзавод? Насть, тебе пора теперь спать», «чудо талия», «кайф», «шикарная», «нереальная», «Настя ты просто бомба 😍 обожаю», «ого! Красотка», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, популярная российская телеведущая Настя Ивлеева показала, как наводит марафет.

Звезда обладает отличным чувством юмора, что неоднократно доказывала в снятых ею вайнах. Ивлеева умеет посмеяться над собой и часто кривляется на камеру.

Настя снимала себя крупным планом и красила верхние ресницы, приоткрыв губы, а позже она стала со смешными звуками, и кося глазами, красить свои нижние ресницы.

Напомним, что болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".

Также Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и решки» показала, как выглядела в детстве, красотку не узнать: «Вот какой у тебя…»