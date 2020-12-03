Российская телеведущая Настя Ивлеева из проекта «Орел и Решка» впечатлила самокритичными словами на съемках

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость решила опубликовать у себя в Instagram.

«Ну и рожи», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Ивлеева позирует рядом с двумя мужчинами со съемочной команды. Все они выглядят достаточно грустно, из-за чего поклонники пришли в небольшое замешательство.

«Чего грустная», «нереальная», «ой, почему ты такая красивая в любом состоянии?», «я тоже иногда так на команду смотрю», «отличные лица», «а до этого лучше разве были??», «уставшие рожи», «Настя хоть и уставшая, но безумно красивая🔥😍», «особенно твоя», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала себя в странном образе.

На фото Ивлеева позирует в футболке, улыбаясь и задрав руку вверх. Волосы у Насти были распущенными, а голову для кадра звезда немного подняла. Рядом можно увидеть рисунок-карикатуру на снимок телеведущей. Он был довольно забавным, со странным носом и линиями-"волосами" из подбородка.

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