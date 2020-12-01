Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала себя в странном образе

На фото Ивлеева позирует в футболке, улыбаясь и задрав руку вверх. Волосы у Настя были распущенными, а голову для кадра звезда немного подняла. Рядом можно увидеть рисунок-карикатуру на снимок телеведущей. Он был довольно забавным, со странным носом и линиями-"волосами" из подбородка. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Подруга Насти Юлия Коваль сразу подшутила над телеведущей: "Это волосы из подбородка?".

"Слабо найти оригинал", - подписала публикацию красотка.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"эти фото идентичны, где оригинал ?!!!", "блин Насть , а чего так сложно?!", "Справа чисто Юлька Коваль", "Сзади ангел, пришел за своими белоснежными зубами", "О Боже, что это?", "Шедевр", "Слева на рисунке, как живая...".

Сообщалось, что звезда "Орла и Решки", известная телеведущая Настя Ивлеева, решила сменить имидж.

На фото она предстала в совершенно непривычном для себя образе. У Ивлеевой были длинные черные волосы, которые она примяла черной шапочкой. С первого взгляда красотку было не узнать.

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