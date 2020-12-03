40-річна популярна актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, постала в недоглянутому образі

Зірка отримала величезну популярність після виходу на екрани фільму про агента Джеймса Бонда "Квант милосердя", повідомляє Politeka.net.

Красуня часто ділиться стоп-кадрами фільмів, в яких знімалася. Цього разу знаменитість опублікувала кадр з кіно, завдяки якому прославилася.

На фото актриса постала в образі розкішної шатенки Камілли. Зірка була в маєчці, а її волосся розтріпав вітер. Артистка здивувала своєю недоглянутістю, адже вона була брудною, що було потрібно для ролі.

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Майже за годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Красуня♥️.", "скільки вам тут років?) 🌷 ", "Красива крихітка"," така мила"," фільм вийшов классий👍"," Хороша", " найгарячіша дівчина Бонда !! 😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️💯", "Мій улюблений персонаж всіх часів!", "Яка ж красива 🤓", " дівчина Бонда-це круто!", "Найкрутіша ваша фотка🔥", - написали користувачі мережі.

Раніше повідомлялося, що Ольга Куриленко опублікувала архівний кадр, на якому позувала в невинному образі - в топі, спідниці та босоніжках. Ймовірно, під верхнім одягом не було білизни.

Красуня опустила очі в підлогу і відкрила губи.

За годину пост зібрав понад 6000 лайків і багато вихваляючих коментарів.

Нагадаємо, Ольга Куриленко позувала в білому топі з принтом. При цьому знаменитість демонстративно дивиться в сторону. Доповнювали образ знаменитості браслети і сережки, що привело в захват її шанувальників.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко приспустила сукню і розбурхала витівками на столі: "Неймовірна харизма".

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко здивувала "запущеною" зовнішністю: "З жирним волоссям...".

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко одягла "шаровари" і нарвалася на критику: "Труби з пароплава".