Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после фильма о Джеймсе Бонде, показала фигуру в купальнике
На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото с отдыха, передает Politeka.net. Женщина выбрала для позирования яркий купальник желтого цвета. Благодаря необычному дизайну, ее фигура выглядела просто превосходно. Трусики купальника оказались немного завышенными, а верх с рюшами визуально увеличил грудь.
Красотка стояла наа фоне бассейна и фотографировала себя в зеркале. Особого внимания заслуживает спортивная формы актрисы – плоский животик с прессом и округлые бедра.
«Что все делают в эти выходные?», - поинтересовалась звезда у своих поклонников.
Всего за 10 минут ее фото собрало более 3 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов и замечаний.
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«О моя дорогая аристократка», «Ольга, что-то ты вообще исхудала!! Ты красавица конечно но, это уже перебор», «Супер», «Волшебная красотка», «Ты прекрасно выглядишь», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Ольга Куриленко позировала на яхте в белоснежном купальнике. Звезда отдыхала на море, не стесняясь демонстрировать свою идеальную фигуру и ровный загар. Ольга оставила распущенными свои кучерявые волосы.
Стоит отметить, что Ольга регулярно делится с поклонниками фото без макияжа. Несмотря на свой возраст, актриса выглядит превосходно, на ее лице практически нет морщин, цвет лица ровный и однородный.
Напомним, что украинская девушка Бонда показала натуральную красоту крупным планом: без макияжа и одежды.
Как сообщала Politeka, Куриленко соблазнила шелковым телом на пляже: "Эстетика просто".
Также Politeka писала, что Ольга Куриленко сверкнула идеальной фигурой в крохотном купальнике: «Так выглядит идеал».