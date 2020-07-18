Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после фильма о Джеймсе Бонде, показала фигуру в купальнике

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото с отдыха, передает Politeka.net. Женщина выбрала для позирования яркий купальник желтого цвета. Благодаря необычному дизайну, ее фигура выглядела просто превосходно. Трусики купальника оказались немного завышенными, а верх с рюшами визуально увеличил грудь.

Красотка стояла наа фоне бассейна и фотографировала себя в зеркале. Особого внимания заслуживает спортивная формы актрисы – плоский животик с прессом и округлые бедра.

«Что все делают в эти выходные?», - поинтересовалась звезда у своих поклонников.

Всего за 10 минут ее фото собрало более 3 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов и замечаний.

«О моя дорогая аристократка», «Ольга, что-то ты вообще исхудала!! Ты красавица конечно но, это уже перебор», «Супер», «Волшебная красотка», «Ты прекрасно выглядишь», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко позировала на яхте в белоснежном купальнике. Звезда отдыхала на море, не стесняясь демонстрировать свою идеальную фигуру и ровный загар. Ольга оставила распущенными свои кучерявые волосы.

Стоит отметить, что Ольга регулярно делится с поклонниками фото без макияжа. Несмотря на свой возраст, актриса выглядит превосходно, на ее лице практически нет морщин, цвет лица ровный и однородный.

Напомним, что украинская девушка Бонда показала натуральную красоту крупным планом: без макияжа и одежды.

Как сообщала Politeka, Куриленко соблазнила шелковым телом на пляже: "Эстетика просто".

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко сверкнула идеальной фигурой в крохотном купальнике: «Так выглядит идеал».