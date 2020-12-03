Звезда показала, как выглядела 12 лет назад

40-летняя популярная актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, предстала в неухоженном образе

Звезда получила огромную популярность после выхода на экраны фильма об агенте Джеймсе Бонде "Квант милосердия", сообщает Politeka.net.

Красотка часто делится стоп-кадрами фильмов, в которых снималась. В этот раз знаменитость опубликовала кадр из кино, благодаря которому прославилась.

На фото актриса предстала в образе роскошной шатенки Камиллы. Звезда была в маечке, а ее волосы растрепал ветер. Артистка удивила своей неухоженностью, ведь она была грязной, что требовалось для роли.

Почти за час пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Красотка♥️.", "сколько Вам здесь лет?)🌷", "Красивая крошка", "Такая милая", "фильм получился классый👍", "Хороша", "Самая горячая девушка Бонда !! 😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️💯", "Мой любимый персонаж всех времен!", "Какая же красивая 🤓", "Девушка Бонда - это круто!", "Самая крутая ваша фотка🔥", - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Ольга Куриленко опубликовала архивный кадр, на котором позировала в невинном образе - в топе, юбке и босоножках. Вероятно, под верхней одеждой не было белья.

Красотка опустила глаза в пол и приоткрыла губы.

За час пост собрал более 6000 лайков и много восхваляющих комментариев.

Напомним, Ольга Куриленко позировала в белом топе с принтом. При этом знаменитость демонстративно смотрит в сторону. Дополняли образ знаменитости браслеты и серьги, что привело в восторг ее поклонников.

Напомним, что Ольга Куриленко приспустила платье и взбудоражила шалостями на столе: "Невероятная харизма".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко удивила "запущенной" внешностью: "С жирными волосами...".

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко надела "шаровары" и нарвалась на критику: "Трубы с парохода".