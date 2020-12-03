Відома модель Кайлі Дженнер з'явилася у новому "передріздвяному" образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кайлі у соцмережі.

Так, в акаунті моделі з'явилось декілька світлин, на яких вона позує у високих черевиках, куртці та короткій сукні. При цьому весь гардероб моделі - у ніжних біло-рожевих кольорах.

"Відлік днів до Різдва", - написала вона під фото.

На другій світлині Кайлі доповнила свій образ сонцезахисними окулярами у білій оправі.

Слід зазначити, що хоч модель і написала про підготовку до Різдва, образ її зимовим точно не назвеш - Кайлі традиційно демонструє довгі оголені ноги та, схоже, надто утеплюватись і не збирається.

В коментарях користувачі висловили захоплення новими фото Кайлі та засипали її компліментами.

"Я сподіваюсь, всі щасливі і відчувають любов. Ніколи не забувайте про себе", "Я люблю тебе", "Супер ноги", "Шикарна", "Як мило", - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялось, що Кайлі опублікувала фото, на якому позує в білих штанях з шпилькою на зоні бікіні і білій кофтині. Так як наряд був розкритим, під ним можна побачити білий міні-топ з великим декольте.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер кокетливо посвітила своїми соковитими обсягами в боді без білизни.

А ще Politeka писала, що розпалена Кайлі Дженнер довела до мурашок формами в мікро-бікіні, показавши все і відразу.

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер в образі спокусливого зайчика звела з розуму пікантною позою.