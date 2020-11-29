Американская модель Кайли Дженнер восхитила поклонников безупречными формами в мини-бикини

Как рассказывает Politeka, фотография со знаменитостью была опубликована на фан-странице знаменитости в Instagram.

«Самый крохотный», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кайли позирует перед зеркалом, эффектно демонстрируя роскошные формы во всей красе. При этом образ знаменитость решила дополнить элегантной прической и макияжем.

«Фантастические изгибы», «это настоящая бомба», «роскошная малышка», - пишут ее поклонники.

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На фото Дженнер позировала в кофте и штанах белого цвета. Образ красавица дополнила белым топом, который можно увидеть под распахнутой накидкой. Волосы у Кайли были распущенными, а в приспущенных штанах можно увидеть булавку. Модель совсем не смущало, что видно было стринги на кадре, что сделало снимок немного пикантным.

Фанаты знаменитости были в "диком" восторге от увиденного.

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