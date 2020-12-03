Известная модель Кайли Дженнер появилась в новом "предрождественском" образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кайли в соцсети.

Так, в аккаунте модели появилось несколько фотографий, на которых она позирует в высоких ботинках, куртке и коротком платье. При этом весь гардероб модели - в нежных бело-розовых цветах.

"Отсчет дней до Рождества", - написала она под фото.

На второй фотографии Кайли дополнила свой образ солнцезащитными очками в белой оправе.

Следует отметить, что хотя модель и написала о подготовке к Рождеству, образ ее зимним точно не назовешь - Кайли традиционно демонстрирует длинные обнаженные ноги и, похоже, слишком утепляться и не собирается.

В комментариях пользователи выразили восхищение новыми фото Кайли и засыпали ее комплиментами.

"Я надеюсь, все счастливы и чувствуют любовь. Никогда не забывайте о себе", "Я люблю тебя", "Супер ноги", "Шикарная", "Как мило", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Кайли опубликовала фото, на котором позирует в белых штанах с заколкой на зоне бикини и белой кофточке. Так как наряд был распахнутым, под ним можно увидеть белый мини-топ с большим декольте.

Напомним, Кайли Дженнер кокетливо посветила своими сочными объемами в боди без белья.

А еще Politeka писала, что разгоряченная Кайли Дженнер довела до мурашек в микро-бикини, показав все и сразу.

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер в образе соблазнительного зайчика свела с ума пикантной позой.