Звезда показала себя с выгодного ракурса

Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила своими видами без белья

Красотка постоянно публикует жаркие фото в самых неожиданных и распутных образах, пишет Politeka.net. Снимки тут же разлетаются по всему интернету.

В этот раз поклонники разместили в одной из фан-групп архивный кадр знаменитости в белом боди.

Звезда позировала в белоснежной одежде, под которой не было белья, что видно по отчетливым интимным признакам.

Ткань обтянула красивую тонкую талию, а благодаря крою стали видны объемные ягодицы Дженнер.

Звезда дополнила образ прической из длинных волос. Она смотрела в камеру из-под пышных ресниц, а ее пухлые и блестящие губы были приоткрыты.

"Если ты можешь мечтать, то делай это", - написали авторы поста.

За 13 часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону знаменитости, они восхищались ее идеальной фигурой.

"Почему ты так прекрасна?", - спросил один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер заворожила своими формами возле зеркала, сделав селфи. Звезда позировала в коричневом костюмчике, кофту которого задрала.

Модель показала идеальный изгиб талии бедер. Чуть выше бедер блестел золотой поясок, который придавал образу элегантности и стал идеальным акцентом.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в блестящем салатовом платье. Наряд был настолько коротким, что едва ли скрывал ягодицы. Также благодаря платью можно рассмотреть "шелковые" ножки модели.

Звезда стоит у большой кровати, а волосы оставила распущенными. Модель в руке держит табличку, а во второй - упаковку. Возле постели можно увидеть вазон с цветком.

Напомним, Кайли Дженнер восхитила размером "персиков", показав их крупным планом

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