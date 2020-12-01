Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила своими видами без белья
Красотка постоянно публикует жаркие фото в самых неожиданных и распутных образах, пишет Politeka.net. Снимки тут же разлетаются по всему интернету.
В этот раз поклонники разместили в одной из фан-групп архивный кадр знаменитости в белом боди.
Звезда позировала в белоснежной одежде, под которой не было белья, что видно по отчетливым интимным признакам.
Ткань обтянула красивую тонкую талию, а благодаря крою стали видны объемные ягодицы Дженнер.
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Звезда дополнила образ прической из длинных волос. Она смотрела в камеру из-под пышных ресниц, а ее пухлые и блестящие губы были приоткрыты.
"Если ты можешь мечтать, то делай это", - написали авторы поста.
За 13 часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону знаменитости, они восхищались ее идеальной фигурой.
"Почему ты так прекрасна?", - спросил один из поклонников.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер заворожила своими формами возле зеркала, сделав селфи. Звезда позировала в коричневом костюмчике, кофту которого задрала.
Модель показала идеальный изгиб талии бедер. Чуть выше бедер блестел золотой поясок, который придавал образу элегантности и стал идеальным акцентом.
Напомним, Кайли Дженнер позировала в блестящем салатовом платье. Наряд был настолько коротким, что едва ли скрывал ягодицы. Также благодаря платью можно рассмотреть "шелковые" ножки модели.
Звезда стоит у большой кровати, а волосы оставила распущенными. Модель в руке держит табличку, а во второй - упаковку. Возле постели можно увидеть вазон с цветком.
Напомним, Кайли Дженнер восхитила размером "персиков", показав их крупным планом
А еще Politeka сообщала, что соблазнительная Кайли Дженнер в откровенном купальнике показала все самое аппетитное
Также Politeka писала, что разгоряченная Кайли Дженнер игриво приласкала себя на постели