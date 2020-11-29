Известная модель Кайли Дженнер показала себя в образе зайчика

На фото Кайли позировала в легком мини-платье с перчатками на руках. Звезда дополнила образ золотистыми ушками, которые зафиксировала на волосах. Дженнер развернулась боком и похвасталась ягодицами, которые можно хорошо разглядеть на кадре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Это огонь", - подписал администратор сообщества.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Жена мечты", "Красивая девушка Кайли", "Соблазнительный зайчик".

Сообщалось, что популярная американская модель Кайли Дженнер заставила «пускать слюни», посветив формами в соблазнительных нарядах.

«Вид Кайли в Нью-Йорке – это просто бомба», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Дженнер позирует в прозрачном комбинезоне, облегающем мини-платье, а также наряде с глубоким декольте.

Мы писали, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила формами вместе со своей подружкой.

Стоит отметить, что архивный снимок звезда разместила в своем сторис.

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