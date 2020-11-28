Популярная американская модель Кайли Дженнер заставила «пускать слюни», посветив формами в соблазнительных нарядах
Об этом рассказывает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
«Вид Кайли в Нью-Йорке – это просто бомба», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Дженнер позирует в прозрачном комбинезоне, облегающем мини-платье, а также наряде с глубоким декольте. Поклонники пришли в невероятный восторг от увиденного, о чем свидетельствуют комментарии под постом.
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«Так горячо», «она всегда выглядит отпадно», «непередаваемая красота», «черт, да она великолепна во всем!», - пишут они.
До этого мы писали, что модель Кайли Дженнер похвасталась роскошным видом у бассейна.
На фото Кайли позирует в зеленом топе. Другой одежды на красотке не было видно, девушка стояла слишком близко к камере. Дженнер без стыда хвасталась пышной грудью, которая прямо выпирала из топа.
В ролике было также множество других образов Кайли. Девушка показалась в различных нарядах, которые использовала в последнее время.
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