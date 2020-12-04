Курс валют в Україні 4 грудня міцно відхопить від гривні, яка за підтримки НБУ почне давати здачі

Таким є прогноз фахівців з нацрегулятора, пише Politeka.

Так, вічнозелений "американець" втратить кілька позицій. Міжбанк відкриється з -0,1329 пункти. До середини минулого дня Долар "впустили" аж до 28,2931 грн, але йому потім вдалося трохи «відігратися».

Євро ж навпаки, навіть і не подумає здавати обороти. Валюта підскочить на 0,0887 пунктів.

Курс валют в Україні 4 грудня буде таким:

100 доларів – 2830,38 грн;

100 євро - 3434,47 грн.

Російський рубль вирішить скористатися "зайнятістю" гривні, подорожчавши до 0,37598 грн.

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За останній тиждень її вартість на міжбанку впала на 0,5%. Як пояснив голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин на своїй сторінці в "Фейсбук" падіння відбулося через те, попит на готівку перевищив пропозицію.

Регулятор три тижні поспіль не провів операції на валютному ринку, не бажаючи втручатися в процеси. На цьому тлі в першій половині листопада українці продавали більше валюти, ніж купували, але до кінця місяця ситуація змінилася.

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