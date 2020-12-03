Украинская гривна сильно ослабла из-за массовой покупки валюты

Как стало известно Politeka.net, за последнюю неделю ее стоимость на межбанке упала на 0,5%. Как объяснил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин на своей странице в "Фейсбук" падение произошло из-за того, спрос на наличку превысил предложение.

Регулятор три недели подряд не проведил операции на валютном рынке, не желая вмешиваться в процессы. На этом фоне в первой половине ноября украинцы продавали больше валюты, чем покупали, но к концу месяца ситуация изменилась.

"По результатам ноября покупка населением иностранной валюты впервые с начала года преобладала нед ее продажей (чистая продажа наличной иностранной валюты банками составил около 135 млн долларов)", - отчитался Данилишин.

Третьего декабря Нацбанк обнародовал свежий курс валют, в котором доллар подешевел на 12 копеек - до 28,43 гривен за единицу. Как можно наблюдать, официальная цена американской валюты резко снизилась после постоянного роста со средины ноября.

Тем временем, эксперты прогнозируют новый рост курса доллара уже в первую неделю декабря. Причиной подорожания могут послужить задержка транша МВФ, неблагоприятный прогноз экономического спада (до 4,7%) на фоне пандемии и угроза введения полного локдауна. Согласно прогнозам, всю неделю наличный доллар будет держаться на уровне 28,5-28,7 гривен.

Ведущий аналитик Forex Club Андрей Шевчишин обратил внимание, что импортеры все больше "напрягаются" из-за возможного ужесточения карантина.

"Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит двигаться вблизи достигнутых уровней c попытками выйти из диапазона 28,4-28,5 гривен за доллар", – предположил эксперт, и пока его прогноз недалек от истины.

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