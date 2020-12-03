Зірка показала ідеальну фігуру, і не тільки свою

Зірка серіалу "Школа" Єлизавета Василенко похвалилася фігурою в одній білизні

Актриса, модель і Instagram-блогер Єлизавета Василенко зараз вважається однією з найпопулярніших українок, передає Politeka.net. Зірка стала відомішою після виходу серіалу "Школа". Зараз на неї підписані 1,1 мільйона користувачів мережі.

Красуня активно ділиться з шанувальниками знімками в різних образах. На цей раз модель вирішила показати свої форми в одній білизні.

Єлизавета разом з подругами постали в нижній білизні і з крилами за спиною, копіюючи відомих моделей "Victoria’s Secret".

Автор поста одягла квітчастий ліфчик, в якому красиво виглядали груди. Вона присіла до своєї подруги і притиснулася до неї.

У підписі артистка лише поставила смайлик:"💖".

За дві години публікація зібрала понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.

"Що за Краса? 😍🥺🤤", "Ангели існують 😍🔥🔥🔥🔥", "Ангели Вікторії Сікрет 😻", "Шикарні🔥❤️", "Ліза та Чана крашш😍🔥", "Ого🔥🔥🔥", "Наш ангелочекк🥺❤️", "Ваууу😆", "Ого порядок", "Фігура космос😍🔥", "Ангелочкиии😍💞", "Ти моя богиня", "Ааа, моя😍", "Ти гармата🔥", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Єлизавета Василенко вже розміщувала кадри в цій білизні, відобразивши себе під час підготовки до зйомок.

Вона одягла білизну в рожеву квіточку. Привертали увагу її струнка фігура, а особливо тонка талія і плоский живіт.

Блогерка зняла себе в дзеркало, і виставила язик.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, оскільки були оприлюднені в сторіс.

Нагадавши, Ліза Василенко зі "Школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі.

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Також Politeka писала, що зірка "Школи" влаштувала гарячі ігри з Дорофєєвою на кухні, кадри облетіли мережу.