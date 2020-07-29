Елизавета Василенко из сериала "Школа" и певица Надя Дорофеева показались вместе

На фото Лиза была в топе и джинсах, а рядом стояла Надя в топе и спортивных штанах. Образ Дорофеева дополнила стильными очками. Красотки позировали у стены и улыбались на камеру. На втором снимке девушки уже были в других позах. А вот в ролике, который добавила Василенко в пост, она изображает "козочку". После этого Дорофеева начинает громко смеяться. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

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"Две иконы", "Обожаю", "Козочки", "Солнечные такие", "Сладкие Богини", "У меня такая же реакция была", "Хорошенькие".

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Сообщалось, что популярная украинская актриса Елизавета Василенко похвасталась красотой крупным планом.

Так, на фотографиях Василенко позирует, сидя на крыше дому с элегантной прической и пикантном наряде. 

Сообщалось, что Модель, блогер и актриса Елизавета Василенко, которая стала популярной после выхода сериала "Школа", показала нежное фото на закате солнца.

Она держала в руках игрушку и улыбалась на камеру. Стоит отметить, что девушка была при полном параде: у нее были накручены волосы и сделан яркий макияж. Она нанесла себе оранжевые тени – один из трендов 2020 года.

Напомним, юная звезда "Школы" избавилась от лифчика и выставила напоказ упругие формы

Также Politeka писала, что Лиза Василенко из «Школы» скинула кофту, засветив упругую грудь в коротком топе

А еще Politeka сообщала, что звезда «Школы» Лиза Василенко сверкнула красотой в экстремальном мини