Елизавета Василенко из сериала "Школа" и певица Надя Дорофеева показались вместе

На фото Лиза была в топе и джинсах, а рядом стояла Надя в топе и спортивных штанах. Образ Дорофеева дополнила стильными очками. Красотки позировали у стены и улыбались на камеру. На втором снимке девушки уже были в других позах. А вот в ролике, который добавила Василенко в пост, она изображает "козочку". После этого Дорофеева начинает громко смеяться. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Две иконы", "Обожаю", "Козочки", "Солнечные такие", "Сладкие Богини", "У меня такая же реакция была", "Хорошенькие".

Сообщалось, что популярная украинская актриса Елизавета Василенко похвасталась красотой крупным планом.

Так, на фотографиях Василенко позирует, сидя на крыше дому с элегантной прической и пикантном наряде.

Сообщалось, что Модель, блогер и актриса Елизавета Василенко, которая стала популярной после выхода сериала "Школа", показала нежное фото на закате солнца.

Она держала в руках игрушку и улыбалась на камеру. Стоит отметить, что девушка была при полном параде: у нее были накручены волосы и сделан яркий макияж. Она нанесла себе оранжевые тени – один из трендов 2020 года.

Напомним, юная звезда "Школы" избавилась от лифчика и выставила напоказ упругие формы

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