Актриса популярного сериала "Школа" Елизавета Василенко показала очаровательное летнее фото, поразив всех своей юной красотой

Жаркое фото она разместила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото девушка вышла на террасу, оперлась на перила, приподняв немного руку и засветив розовый лифчик, который она одела под белую майку. В руках она держала достаточно аппетитное лакомство, похожее на мороженое или коктейль.

Тот, кто снимал актрису не выставил правильные параметры объектива, поэтому фотография оказалась слегка размытой, однако юную красотку это нисколько не испортило. Выглядит она просто очаровательно.

Меньше, чем за час, снимок набрал свыше 20 тысяч лайков и множество комментариев. Фанаты восхищаются Лизой, отсыпав ей хорошую порцию комплиментов.

«Ну вот как можно быть такой краасоткой», «Богиня», «Идеальная», «Вау», - пишут в сети.

Ранее Лиза Василенко устроила совместную фотосессию с Надей Дорофеевой. Актриса позировала в розовом топе и джинсах, а ее подруга - в сером костюме со спортивными штанами. Красотки сфотографировались у стены в разных позах. Василенко также опубликовала видео, на котором изобразила козочку и рассмешила Дорофееву.

Напомним, Лиза Василенко из «Школы» скинула кофту, засветив упругую грудь в коротком топе

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