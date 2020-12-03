Звезда показала идеальную фигуру, и не только свою

Звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко похвасталась фигурой в одном белье

Актриса, модель и Инстаграм-блогер Елизавета Василенко сейчас считается одной из самых популярных украинок, передает Politeka.net. Звезда стала известнее после выхода сериала "Школа". Сейчас на нее подписаны 1,1 миллиона пользователей сети.

Красотка активно делится с поклонниками снимками в разных образах. На этот раз модель решила показать свои формы в одном белье.

Елизавета вместе с подругами предстали в нижнем белье и с крыльями за спиной, копируя известных моделей "Victoria’s Secret".

Автор поста надела цветастый лифчик, в котором красиво смотрелась грудь. Она присела к своей подруге и прижалась к ней.

В подписи артистка лишь поставила смайлик: "💖".

За два часа публикация собрала более 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Что за красота? 😍🥺🤤", "Ангелы существуют 😍🔥🔥🔥🔥", "Ангелы Виктории Сикрет 😻", "Шикарны🔥❤️", "Лиза и Чана крашш😍🔥", "Ого🔥🔥🔥", "Наш ангелочекк🥺❤️", "Ваууу😆", "Ого, порядок", "Фигура космос😍🔥", "Ангелочкиии😍💞", "Ты моя богиня", "Ааа, моя😍", "Ты пушка🔥", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Елизавета Василенко уже размещала кадры в этом белье, запечатлев себя во время подготовки к съемкам.

Она надела белье в розовый цветочек. Привлекали внимания ее стройная фигура, а в особенности тонкая талия и плоский живот.

Блогерша сняла себя в зеркало, и выставила язык.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, поскольку были обнародованы в сторис.

Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе.

Как сообщала Politeka, звезда "Школы" соблазнила пикантным образом, фото крупным планом.

Также Politeka писала, что звезда "Школы" устроила горячие игры с Дорофеевой на кухне, кадры облетели сеть.