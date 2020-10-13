Украинская актриса Лиза Василенко, которая является звездой сериала «Школа», похвасталась фигурой в тесном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Йоу», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Василенко позирует в белоснежном топе и облегающих шортах, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. Это заметили и ее поклонники.

«Кому нужно продать душу за такую фигуру?😍», «ого накачала», «фигура класс», «худышка», «фото топ», «самая огненная», «такая рыбка», «вау, какая попа», «господи, что за красотища», - пишут они.

До этого мы писали, что украинская актриса Лиза Василенко, получившая известность после того, как сыграла в сериале "Школа", развеселила образом "чудовища".

Молодая артистка поделилась коротким роликом в Инстаграм, вызвав смех и положительные эмоции у многочисленных поклонников.

Так, на видеоролике звезда вначале стоит перед камерой в обычном своем облике, затем – резко наклоняется и пропадает с экрана. Через мгновение Лиза появляется вновь, но на этот раз ее не узнать – на актрисе мрачный наряд, ее косички заплетены, цвет помады на губах темный, а нормальные гдаза девушки куда-то "исчезли".

Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе.

Как сообщала Politeka, звезда "Школы" соблазнила пикантным образом, фото крупным планом.

Также Politeka писала, что звезда "Школы" устроила горячие игры с Дорофеевой на кухне, кадры облетели сеть.