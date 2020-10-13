Украинская актриса Лиза Василенко, которая является звездой сериала «Школа», похвасталась фигурой в тесном топе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Йоу», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Василенко позирует в белоснежном топе и облегающих шортах, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. Это заметили и ее поклонники.
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«Кому нужно продать душу за такую фигуру?😍», «ого накачала», «фигура класс», «худышка», «фото топ», «самая огненная», «такая рыбка», «вау, какая попа», «господи, что за красотища», - пишут они.
До этого мы писали, что украинская актриса Лиза Василенко, получившая известность после того, как сыграла в сериале "Школа", развеселила образом "чудовища".
Молодая артистка поделилась коротким роликом в Инстаграм, вызвав смех и положительные эмоции у многочисленных поклонников.
Так, на видеоролике звезда вначале стоит перед камерой в обычном своем облике, затем – резко наклоняется и пропадает с экрана. Через мгновение Лиза появляется вновь, но на этот раз ее не узнать – на актрисе мрачный наряд, ее косички заплетены, цвет помады на губах темный, а нормальные гдаза девушки куда-то "исчезли".
Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе.
Как сообщала Politeka, звезда "Школы" соблазнила пикантным образом, фото крупным планом.
Также Politeka писала, что звезда "Школы" устроила горячие игры с Дорофеевой на кухне, кадры облетели сеть.