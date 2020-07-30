Актриса популярного сериала "Школа" Елизавета Василенко поразила поклонников своей юной красотой
Как сообщает Politeka.net, новое фото девушки вызвало большой ажитожа в социальной сети "Инстаграм".
Звезда "Школы" устроила фотосесию перед зеркалом. Она надела фиолетовую футболку с рисунками, а на голове сделала причудливую прическу с хвостиками, узлами и блестками. На снимках Елизавета Василенко мило улыбается, строит рожицы и показывает язык.
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Всего за 2 часа фото набрали более 35 тысяч лайков и множество комментариев. Пользователи просто засыпали девушку комплиментами:
"Карамелька"; "Самая красивая в мире"; "Нереально🔥😍"; "Невероятная красота"; "Лиза ты обалденная 😍😍😍💋💋💋"; "милашка😍"; "Шикарная😻"; "Тебе идёт эта прическа 😍❤️"; "Солнышкоо 🥺♥️"; "Незаконно быть такой красивой 👼❤️"; "Ребята, срочно вызывайте полицию, эта девушка украла мое сердечко"; "Похожа на Дорофееву😍"; "Какая сладка".
Ранее Лиза Василенко устроила совместную фотосессию с Надей Дорофеевой. Актриса позировала в розовом топе и джинсах, а ее подруга - в сером костюме со спортивными штанами. Красотки сфотографировались у стены в разных позах. Василенко также опубликовала видео, на котором изобразила козочку и рассмешила Дорофееву.
Напомним, что Лиза Василенко из «Школы» обтянула сочные формы "змеиной" шкурой: "Вааау, какая...".
Как сообщала Politeka, Лиза Василенко сверкнула красотой в экстремальном мини: «Ну что за чудо».
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