Актриса популярного сериала "Школа" Елизавета Василенко поразила поклонников своей юной красотой

Как сообщает Politeka.net, новое фото девушки вызвало большой ажитожа в социальной сети "Инстаграм".

Звезда "Школы" устроила фотосесию перед зеркалом. Она надела фиолетовую футболку с рисунками, а на голове сделала причудливую прическу с хвостиками, узлами и блестками. На снимках Елизавета Василенко мило улыбается, строит рожицы и показывает язык.

Всего за 2 часа фото набрали более 35 тысяч лайков и множество комментариев. Пользователи просто засыпали девушку комплиментами:

"Карамелька"; "Самая красивая в мире"; "Нереально🔥😍"; "Невероятная красота"; "Лиза ты обалденная 😍😍😍💋💋💋"; "милашка😍"; "Шикарная😻"; "Тебе идёт эта прическа 😍❤️"; "Солнышкоо 🥺♥️"; "Незаконно быть такой красивой 👼❤️"; "Ребята, срочно вызывайте полицию, эта девушка украла мое сердечко"; "Похожа на Дорофееву😍"; "Какая сладка".

Ранее Лиза Василенко устроила совместную фотосессию с Надей Дорофеевой. Актриса позировала в розовом топе и джинсах, а ее подруга - в сером костюме со спортивными штанами. Красотки сфотографировались у стены в разных позах. Василенко также опубликовала видео, на котором изобразила козочку и рассмешила Дорофееву.

Напомним, что Лиза Василенко из «Школы» обтянула сочные формы "змеиной" шкурой: "Вааау, какая...".

Как сообщала Politeka, Лиза Василенко сверкнула красотой в экстремальном мини: «Ну что за чудо».

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