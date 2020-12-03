Відома співачка Альбіна Джанабаєва поділилась новим фото у чорному боді та плащі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку колишньої вокалістки "ВІА Гри" в соцмережі.

Так, Джанабаєва опублікувала світлину, на якій вона позує в доволі пікантному образі. На співачці чорний боді з оголеними плечима, коричневий плащ та чорні босоніжки на високих підборах.

Знімок вона доповнила віршем:

Місто пливе в море кольорових вогнів



Місто живе щастям своїх людей



Старий готель двері свої відкрий



Старий готель опівночі мене укрий

В коментарях фоловери відзначила, що Джанабаєва чудово виглядає, і такий образ їй дуже личить.

"Чому я одразу згадала часи, коли ви були в групі "ВІА Гра", "Вау, богиня!", "Стильна, сексі", "Яка милаха, очей не відірвати від такої досконалої краси", "Які слова гарні! А пісня залишилась для мене абсолютно непоміченою... Якби ви її співали", "Яка фігура гарна!", "Божечки, в голові одні компліменти. Яка ж ви гарна. Дуже гаряче", "Боже, ви супер, а ноги - пушка", "Дуже гарне фото", "Ну це просто чистий кайф! Ноги шакарні", "Боже мій, яка ж ви гарна! Найнеймовірніша", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Меладзе плюнув на все і зізнався, як зраджував дружині з Джанабаєвою.

А ще Politeka повідомляла, що Седокова розповіла про поцілунок з Меладзе, який у підсумку одружився на Джанабаєвій.

Також Politeka писала, що Меладзе не зміг приховати почуттів до "темненької" з його нової ВІА Гри, в мережі роблять ставки.