Відома співачка Альбіна Джанабаєва поділилась новим фото у чорному боді та плащі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку колишньої вокалістки "ВІА Гри" в соцмережі.
Так, Джанабаєва опублікувала світлину, на якій вона позує в доволі пікантному образі. На співачці чорний боді з оголеними плечима, коричневий плащ та чорні босоніжки на високих підборах.
Знімок вона доповнила віршем:
Місто пливе в море кольорових вогнів
Місто живе щастям своїх людей
Старий готель двері свої відкрий
Старий готель опівночі мене укрий
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В коментарях фоловери відзначила, що Джанабаєва чудово виглядає, і такий образ їй дуже личить.
"Чому я одразу згадала часи, коли ви були в групі "ВІА Гра", "Вау, богиня!", "Стильна, сексі", "Яка милаха, очей не відірвати від такої досконалої краси", "Які слова гарні! А пісня залишилась для мене абсолютно непоміченою... Якби ви її співали", "Яка фігура гарна!", "Божечки, в голові одні компліменти. Яка ж ви гарна. Дуже гаряче", "Боже, ви супер, а ноги - пушка", "Дуже гарне фото", "Ну це просто чистий кайф! Ноги шакарні", "Боже мій, яка ж ви гарна! Найнеймовірніша", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, Меладзе плюнув на все і зізнався, як зраджував дружині з Джанабаєвою.
А ще Politeka повідомляла, що Седокова розповіла про поцілунок з Меладзе, який у підсумку одружився на Джанабаєвій.
Також Politeka писала, що Меладзе не зміг приховати почуттів до "темненької" з його нової ВІА Гри, в мережі роблять ставки.