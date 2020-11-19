Известная украинская певица Анна Седокова, которая сейчас проживает в Москве, рассказала о том, как поцеловалась с продюссером и певцом Валерием Меладзе

Как сообщает Politeka со ссылкой на СтарХит, об этом звезда сообщила в интервью на Youtube-канале Василия Конова.

По ее словам, как такового поцелуя не было, потому что он был "ненастоящим".

"Наверное, я упала в обморок от счастья, поэтому забыла. Мне тогда показалось, что я уже была не настолько молода. Но у каждого своя правда. Валерий, я извиняюсь за то, что вела себя с вами настолько фривольно, что даже забыла наш поцелуй в губы. Надеюсь, вы меня простите. Но если помните, значит, все было хорошо", – призналась Седокова.

Ранее о поцелуе с исполнительнцей во время совместной съемки одного из его клипов рассказал сам Меладзе.

"Было несколько достаточно откровенных, фривольных кадров, когда мы с ней встретились, поцеловались и все такое. Губы во всяком случае соприкасались", – рассказал он

Ранее Анна Седокова заявила, что только на ипотеку у нее уходит около 430 тысяч рублей. Когда ведущий уточнил, о какой ипотеке идет речь, Седокова призналась, что купила квартиру в центре Москвы за 58 миллионов рублей. Площадь квартиры 200 квадратных метров.

Также мы писали, что Седокова появилась на красной дорожке в невероятно красивом красном платье в пол. Рядом с ней, в строгом деловом костюме был ее муж – Янис Тимма.

В сториз Инстаграма Анна опубликовала видео, на котором делает селфи, стоя перед зеркалом в черном нижнем белье спортивного типа и накинутой сверху рубашкой.

Визажист натирает ноги артистки специальным маслом, чтобы на кадрах они эффектно блестели.

Что думают по поводу увиденного пользователи, неизвестно, поскольку комментариев в сториз нет. Однако отметим, что эффектные видео артистки вряд ли кого-то оставили равнодушными.

Напомним, что игривая Седокова пошалила в супермаркете и свела с ума хищным образом: "Можно эту пантерку завалить".

Как Politeka писала, Анна Седокова похвасталась, какой красоткой выросла ее 15-летняя дочь, фото: "Такая кошечка".

Также Politeka сообщала, что фигуристая Седокова выставила все свои достоинства в черном белье: даже 18-летние позавидуют.