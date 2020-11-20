Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина Малухина лишь спустя несколько лет узнала, что певец ей неоднократно изменял
Об этом он рассказал в эфире программы "Личные связи".
Выяснилось, что Валерий Меладзе много лет скрывал от жены, что изменял ей с Альбиной Джанабаевой. Более того, ему удалось утаить рождение сына Кости в 2004 году. И лишь потом Ирина узнала, что супруг ее предавал.
Если раньше Меладзе не комментировал семейную жизнь, то на днях решил признаться, что с Альбиной Джанабаевой они уже вместе 16 лет, хотя официально брак с Ириной Малухиной был разорван в 2012 году.
Врачам пришлось спасать Гелю из "СВ шоу", напарницу Сердючки сегодня не узнать: "Роды в 41 и неудачный брак"
"Какая гадость ваша заливная Вера": голозадая Брежнева опозорилась на глазах у 19-летней дочери
Фаворитка Киркорова показала своих подросших детей, которые как две капли воды похожи на певца: "Загадки природы..."
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне, которого скрывают от публики: "Занял первое место в..."
«С момента, как Дмитрий Костюк вместе с Костей, моим братом, стали мыслить о названии этой группы («ВИА Гра», куда Альбина пришла в 2006-м) и вообще о создании такой команды, до момента, когда туда пришла Альбина, произошли некоторые события. Дима, надо сказать, сыграл большую роль в продюсировании группы. Но сначала Альбина пришла работать ко мне в группу на бэк-вокал. Вот тогда у нас случился роман», — откровенно заявил певец.
Сама же Ирина Малухина призналась, что смогла простить Валерия за его измены лишь недавно.
«С Валерием у нас нормальные отношения — куда здоровее, чем когда-либо, и это ценно для нас обоих. Моя жизнь довольно закрыта, и я не переношу публичные скандалы, поэтому нет внутренней потребности сводить счеты на публике. Исходя из этого, не нужно искать в моих высказываниях скрытые намеки на «жареное», — откровенно рассказывала женщина.
Ранее мы рассказывали, как Меладзе и Джанабаева взбудоражили фанатов жаркой фотосессией.
Альбина сидела на стуле, а ее супруг стоял, облокотившись на спинку стула. На певице было эффектное белое платье в цветочек с глубоким почти до пупка декольте и не менее огромным вырезом на ноге. Артистка приняла соблазнительную позу, посветив своим пышным бюстом и стройными длинными ногами.
Напомним, бесстыжая экс-«ВИА Гра» в кружевном белье раскрыла свой секрет: «Люблю пробовать новое».
Также Politeka писала, Джанабаева покорила внешним видом в белом, Меладзе так повезло
А еще Politeka сообщала, Джанабаева в нескромном корсете блеснула "дарами природы"