Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина Малухина лишь спустя несколько лет узнала, что певец ей неоднократно изменял

Об этом он рассказал в эфире программы "Личные связи".

Выяснилось, что Валерий Меладзе много лет скрывал от жены, что изменял ей с Альбиной Джанабаевой. Более того, ему удалось утаить рождение сына Кости в 2004 году. И лишь потом Ирина узнала, что супруг ее предавал.

Если раньше Меладзе не комментировал семейную жизнь, то на днях решил признаться, что с Альбиной Джанабаевой они уже вместе 16 лет, хотя официально брак с Ириной Малухиной был разорван в 2012 году.

«С момента, как Дмитрий Костюк вместе с Костей, моим братом, стали мыслить о названии этой группы («ВИА Гра», куда Альбина пришла в 2006-м) и вообще о создании такой команды, до момента, когда туда пришла Альбина, произошли некоторые события. Дима, надо сказать, сыграл большую роль в продюсировании группы. Но сначала Альбина пришла работать ко мне в группу на бэк-вокал. Вот тогда у нас случился роман», — откровенно заявил певец.

Сама же Ирина Малухина призналась, что смогла простить Валерия за его измены лишь недавно.

«С Валерием у нас нормальные отношения — куда здоровее, чем когда-либо, и это ценно для нас обоих. Моя жизнь довольно закрыта, и я не переношу публичные скандалы, поэтому нет внутренней потребности сводить счеты на публике. Исходя из этого, не нужно искать в моих высказываниях скрытые намеки на «жареное», — откровенно рассказывала женщина.

Ранее мы рассказывали, как Меладзе и Джанабаева взбудоражили фанатов жаркой фотосессией.

Альбина сидела на стуле, а ее супруг стоял, облокотившись на спинку стула. На певице было эффектное белое платье в цветочек с глубоким почти до пупка декольте и не менее огромным вырезом на ноге. Артистка приняла соблазнительную позу, посветив своим пышным бюстом и стройными длинными ногами.

Напомним, бесстыжая экс-«ВИА Гра» в кружевном белье раскрыла свой секрет: «Люблю пробовать новое».

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