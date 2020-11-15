Экс-учасница коллектива "ВИА Гра" Альбина Джанабаева очаровала новым образом



Как передает Politeka.net, свежий снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

"В толпе, где каждый орет, больше всех привлекает внимание тот, кто молчит", - отметила певица в подписи к фото.



На кадре Джанабаева предстала в довольно романтическом образе. Ее сдержанная улыбка и пронзительный взгляд просто очаровывает.



Поклонники оценили не только философские слова Альбины, но и ее очаровательную внешность.

"Молчание золото", "Какая же она красивая", "Самая лучшая", "Как она мне нравится. Обожаю", "Милая, светлая, яркая!", "Невероятная красавица! Лучшая!", " Красивая !! Кто тот или та кто испортил Вам настроение??? Вы сильная !!! Всё будет хорошо!", - писали в комментариях под ее постом.

Ранее жена Меладзе разместила пару фотографий в загадочном образе – ей визажисты нарисовали веснушки на лице. Также ей сделали волнистую укладку, что добавило очарования певице.

Напомним, бесстыжая экс-«ВИА Гра» в кружевном белье раскрыла свой секрет: «Люблю пробовать новое».

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