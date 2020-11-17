Возвращение на сцену обновленной ВИА Гры наделало много шума

Новыми солистками группы стали 24-летняя Ульяна Синецкая, 24-летняя Ксения Попова и 19-летняя София Тарасова.

Отметим, ввиду того, что братья Меладзе женаты на экс-участницах группы, Валерий – на Алине Джанабаевой, а Константин – на Вере Брежневой, в Сети разгорелись шутливые дискуссии о том, женятся ли братья снова.

«Делаем ставки - женятся ли братья по третьему разу», «Детей скоро будут сватать за них)) Хотя сын вроде только у Валерия?», «С такими девчонками должно быть тяжело держать себя в руках🙈», «моя ставка, что женятся по-третьему разу. Не знаю почему но я так думаю...Бог любит троицу...», «Вера бдит! Отстреливает при подозрениях», «На их мамах, может?», «теперь уже удочерят, видимо», «Это один из пунктов когда девушки подписывают контракт 😄 а они потом выбирают какая кому», «Ну ему явно нравится тёмненькая», «Черненькая похоже новая муза Кости. Что то новое, припев дали только ей», - пишут в Сети.

Напомним, 19-летняя украиночка из новой ВИА Гры в мини показала, чем покорила Меладзе.

Как сообщала Politeka, новая ВИА Гра опозорила Меладзе в прямом эфире: "Надеюсь, Константин дал леща этой кучерявой".

Также Politeka писала, что довольный Меладзе признался о своей "внучке" в новой ВИА Гре: "Научить петь можно кого угодно".