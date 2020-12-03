Известная певица Альбина Джанабаева поделилась новым фото в черном боди и плаще

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу бывшей вокалистки "ВИА Гры" в соцсети.

Так, Джанабаева опубликовала фотографию, на которой она позирует в довольно пикантном образе. На певице черный боди с обнаженными плечами, коричневый плащ и черные босоножки на высоком каблуке.

Снимок она дополнила стихотворением:

Город плывет в море цветных огней



Город живет счастьем своих людей



Старый отель двери свои открой



Старый отель в полночь меня укрой

В комментариях фолловеры отметила, что Джанабаева прекрасно выглядит, и такой образ ей очень к лицу.

"Почему я сразу вспомнила времена, когда вы были в группе "ВИА Гра", "Вау, богиня!", "Стильная, секси", "Какая милаха, глаз не оторвать от такой совершенной красоты", "Какие слова хорошие! А песня осталась для меня совершенно незамеченной... Если бы Вы ее пели", " Какая фигура красивая!", "Божечки, в голове одни комплименты. Какая же вы красивая. Очень горячо", "Боже, вы супер, а ноги - пушка", "Очень красивое фото", "Ну это просто чистый кайф! Ноги шакарные", "Боже мой, какая же вы красивая! Самая невероятная", - пишут в комментариях.

Напомним, Меладзе плюнул на все и признался, как изменял жене с Джанабаевой.

А еще Politeka сообщала, что Седокова рассказала о поцелуе с Меладзе, который в итоге женился на Джанабаевой.

Также Politeka писала, что Меладзе не смог скрыть чувств к "темненькой" из его новой ВИА Гры, в сети делают ставки.