Популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала пікантні пляжні фото та розповіла цікаву історію з дитинства про "очікування" та "реальність"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Астаф'євої у соцмережі.

Так, співачка опублікувала дві світлини та написала в пості історію зі свого дитинства.

Зірка поділилась, що будучи дитиною, вона здебільшого дружила з хлопчиками і в її "арсеналі" були здебільшого "чоловічі" іграшки. Втім, якось їй потрапив у руки крючок для в'язання, і вона захопилась цією справою.

"Спочатку в'язалися каракулі, потім цілком адекватні клаптики - серветки. Вони ж стали елементами одягу ненависним до цього радянським німфам. Пупси діставалися з верхніх полиць шаф, рідні потворні наряди відлітали у відро для сміття, а новий сексуальний одяг перетворював Маш і Наташ на загадкових, що закривають очі і "Ма-каючих" амазонок", - написала вона.

Забезпечивши всіх ляльок зробленим власноруч вбранням, Астаф'єва вийшла з ними на подвір'я і хотіла подружитися з іншими дівчатами.

"Пам'ятаю як бігла в надії стати ватажком банди амазонок... Облом. Натовп - це була черга тих, хто хотів хоч одним оком побачити диво. Дивом виявилася імпортна Барбі, тіткин подарунок сусідці з четвертого під'їзду - божество, з відповідними формами, мордахою, волоссям і нарядом, а головне, з руками і ногами, що гнуться. Усе. Хана. Амазонки розчинилися, як і всі мої плани", - пригадує співачка.

Коли у 1992 році Астаф'єва разом із мамою опинились в Москві, вони зайшли в дитячий магазин, де майбутня співачка хотіла втілити свою мрію і купити Барбі.

Однак продавець сказав, що в усьому світі Барбі - це вже минуле століття, а ось її сестра з В'єтнаму Вівьен - це щось! Дівчинці купили саме цю ляльку.

Однак вже у поїзді, пока Астаф'єва гралася з лялькою, вона зламалась.

"Навіть зараз, коли бачу ці ідеальні створення - згадую пекельний вагон. Справжньою красунею я так і не обзавелася", - поділилась вона.

Свою історію артистка доповнила яскравими фото, де вона позує у жовтому купальнику на пляжі.

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