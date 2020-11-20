Легендарная украинская певица Даша Астафьева подразнила фанатов, засветив лишнее в одном пальто без белья
Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.
Так, на снимке Астафьева позирует, накинув на себя лишь одно пальто. От белья знаменитость решила отказаться. В момент, когда певица поправляла прическу – пальто распахнулось, засветив на камеру явно лишнее.
Однако, как можно заметить по лицу знаменитой певицы, ее это ничуть не смутило.
«Вау, тело мечты», «невероятные изгибы», «ох, кажется я влюбился в эту красотку», «прелестно», - пишут ее поклонники.
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До этого мы писали, что популярная украинская певица Даша Астафьева похвасталась роскошной фигурой, примеряв наряд в сетку
«Я, как всегда, не выдержала и решила радовать вас классными подарками прямо сейчас…» - рассказывает она.
Уточним, что на кадрах Астафьева позирует в наряде в сетку, демонстрируя упругие формы во весь рост. При этом образ знаменитость дополнила кудрявыми волосами. Поклонники буквально «взорвались» от увиденного.
Среди прокомментировавших кадр была и украинская фотограф Соня Плакидюк, которая написала: «Моя буба».
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