Легендарная украинская певица Даша Астафьева подразнила фанатов, засветив лишнее в одном пальто без белья

Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

Так, на снимке Астафьева позирует, накинув на себя лишь одно пальто. От белья знаменитость решила отказаться. В момент, когда певица поправляла прическу – пальто распахнулось, засветив на камеру явно лишнее.

Однако, как можно заметить по лицу знаменитой певицы, ее это ничуть не смутило.

«Вау, тело мечты», «невероятные изгибы», «ох, кажется я влюбился в эту красотку», «прелестно», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что популярная украинская певица Даша Астафьева похвасталась роскошной фигурой, примеряв наряд в сетку

«Я, как всегда, не выдержала и решила радовать вас классными подарками прямо сейчас…» - рассказывает она.

Уточним, что на кадрах Астафьева позирует в наряде в сетку, демонстрируя упругие формы во весь рост. При этом образ знаменитость дополнила кудрявыми волосами. Поклонники буквально «взорвались» от увиденного.

Среди прокомментировавших кадр была и украинская фотограф Соня Плакидюк, которая написала: «Моя буба».

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