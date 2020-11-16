Популярная украинская певица Даша Астафьева похвасталась роскошной фигурой, примеряв наряд в сетку
Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Я, как всегда, не выдержала и решила радовать вас классными подарками прямо сейчас…» - рассказывает она.
Уточним, что на кадрах Астафьева позирует в наряде в сетку, демонстрируя упругие формы во весь рост. При этом образ знаменитость дополнила кудрявыми волосами. Поклонники буквально «взорвались» от увиденного.
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«Красотка и все!», «ммм, милота», «очень мило выглядишь, Даша», «смотрел в глаза, честно», «настоящий топ», «красоточка», - пишут они.
Обратим внимание, что среди прокомментировавших кадр была и украинская фотограф Соня Плакидюк, которая написала: «Моя буба».
До этого мы писали, что украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева устроила жаркую примерку лучших образом.
Даша решила показать на своей странице в Инстаграм жаркие образы в специальном видео. По словам певицы, она обожает вдохновляющие интервью, именно те, которые заставляют принимать одни из самых важных решений в жизни. Именно поэтому ей нравится узнавать что-то новое.
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