Популярна українська співачка Даша Астаф'єва розохотила шанувальників сміливим фото без ліфчика

Як відомо, Даша ніколи не соромилася демонструвати своє розкішне тіло, знімаючись в найсміливіших і відвертих фотосесіях. Як пише Politeka.net, її нове фото не стало винятком.

Так, в розділі сторіз свого Instagram Астаф'єва поділилася жарким знімком. На ньому красуня позує з мінімумом одягу. На ній чорні трусики і кокетливі панчохи, які не можуть не додати пікантності і без того відвертому образу, а також біла сорочка. Ось тільки сорочку Астаф'єва вирішила розстебнути, продемонструвавши свої пишні груди без ліфчика.

Співачка зухвало підкинула руки вгору, піднімаючи сорочку і повністю оголюючи свої принади. При цьому найінтимніше вона прикрила написом "На підтримку".

Волосся Даші на фото акуратно укладене, а фінальним акордом в пристрасному образі стала червона помада на губах. У такому образі не складно зрозуміти, чому свого часу Астаф'єва стала зіркою українського Playboy.

Раніше ми писали, що Даша поділилася фото, на якому позує, накинувши на себе лише одне пальто. Від білизни знаменитість вирішила відмовитися. У момент, коли співачка поправляла зачіску – пальто розкрилося, засвітивши на камеру явно зайве.

Однак, як можна помітити по обличчю знаменитої співачки, її це нітрохи не збентежило.

Нагадаємо, у леопарді, глибоких декольте і з відкритою спиною: Даша Астаф'єва приміряла свої найгарячіші образи.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Астаф'єва обтягнула принади сіткою і потрясла своїм багатством.

Також Politeka писала, що гаряча Даша Астаф'єва без трусиків відчинила пальто, засвітивши найпотаємніше: ні краплі збентеження.