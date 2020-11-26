Популярна українська співачка Даша Астаф'єва розохотила шанувальників сміливим фото без ліфчика
Як відомо, Даша ніколи не соромилася демонструвати своє розкішне тіло, знімаючись в найсміливіших і відвертих фотосесіях. Як пише Politeka.net, її нове фото не стало винятком.
Так, в розділі сторіз свого Instagram Астаф'єва поділилася жарким знімком. На ньому красуня позує з мінімумом одягу. На ній чорні трусики і кокетливі панчохи, які не можуть не додати пікантності і без того відвертому образу, а також біла сорочка. Ось тільки сорочку Астаф'єва вирішила розстебнути, продемонструвавши свої пишні груди без ліфчика.
Співачка зухвало підкинула руки вгору, піднімаючи сорочку і повністю оголюючи свої принади. При цьому найінтимніше вона прикрила написом "На підтримку".
Волосся Даші на фото акуратно укладене, а фінальним акордом в пристрасному образі стала червона помада на губах. У такому образі не складно зрозуміти, чому свого часу Астаф'єва стала зіркою українського Playboy.
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Раніше ми писали, що Даша поділилася фото, на якому позує, накинувши на себе лише одне пальто. Від білизни знаменитість вирішила відмовитися. У момент, коли співачка поправляла зачіску – пальто розкрилося, засвітивши на камеру явно зайве.
Однак, як можна помітити по обличчю знаменитої співачки, її це нітрохи не збентежило.
Нагадаємо, у леопарді, глибоких декольте і з відкритою спиною: Даша Астаф'єва приміряла свої найгарячіші образи.
Як повідомляла Politeka, пишногруда Астаф'єва обтягнула принади сіткою і потрясла своїм багатством.
Також Politeka писала, що гаряча Даша Астаф'єва без трусиків відчинила пальто, засвітивши найпотаємніше: ні краплі збентеження.