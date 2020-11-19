Знаменитая украинская певица Даша Астафьева показала свою роскошную фигуру во время примерки гламурных нарядов

Звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Астафьева рассказала, что сейчас проходит распродажа ее нарядов со съемок. Певица решила продемонстрировать на себя, о каких именно образах идет речь, и примерила собственные платья.

На фото Даша предстает в гламурных платьях, каждое из которых обладает собственным шармом.

Среди самых эффектных нарядов оказалось блестящее платье в пол цвета шампанского с открытой спиной, коктейльное розовое платье из атласа, идеально обтягивающее пятую точку певицы, роскошное бордовое платье из бархата, обрисовывающее каждый сантиметр силуэта Даши, и леопардовое платье с глубоким декольте и кокетливыми вставками на груди.

Поклонники певицы просто не смогли пройти мимо такого поста, и тут же принялись засыпать звезду комплиментами.

«Ух какая женщина», «Девушка – огонь!», «Как всегда огонь», «Супер супер, модель ты красавица», «Волшебница», - пишут люди.

Ранее мы писали, что появилось фото, на котором Астафьева позирует в наряде в сетку, демонстрируя упругие формы во весь рост. При этом образ знаменитость дополнила кудрявыми волосами. Поклонники буквально «взорвались» от увиденного.

Напомним, пышногрудая Астафьева обтянула прелести сеткой и потрясла своим богатством: «Я не выдержала и…».

Как сообщала Politeka, Астафьева дала волю страсти и показала топ самых "вкусных" образов: "В платье и без - огонь!".

Также Politeka писала, что Даша Астафьева без штанов эффектно подняла ноги, лишив фотографа дара речи: «Нереальный кайф».